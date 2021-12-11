Fatih Altaylı: Katar’la varılan anlaşma, Katar-Kıbrıs Rum kesimi ortaklığına sessiz kalmak üzerine mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Katar Petrolleri ve ExxonMobil'den oluşan bir konsorsiyum Güney Kıbrıs ile adanın güneydoğusundaki 5. parselde enerji arama ve üretim paylaşımı için anlaşma imzalamasını konu edindiği bugünkü yazısında, “Acaba Katar’la varılan anlaşma, Katar-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığına sessiz kalmak üzerine mi!” dedi.

Altaylı, önceki yıllarda Katar Ulusal Petrol Şirketi ile ABD’li petrol devi Exxon Mobil’in imzaladığı ortak anlaşmayı hatırlatarak, konuyu birden fazla kes köşesinde yazdığını söyledi. Üçüncü ortağın ise Kıbrıs Rum Kesimi olduğunu hatırlatan Altaylı, “Anlaşma töreninin fotoğraflarını bile yayınladım burada. Çıt çıkmadı. Kafalar kuma gömülmüştü. Ortalıkta muhalefet diye dolaşan partilerden de ses seda gelmemişti. Atarlı iktidarımız ise konu Katar olunca derin bir sessizliğe gömülmüştü. Kuzey Kıbrıs’ın çıkaracağı doğalgazın yine Katar merkezli AEB’nin Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşa etmesine bile sesimizi çıkarmıyorduk. Bu konuyu defalarca gündeme taşıdım. Çok daha önemli konularla uğraşan medyamızın ‘sözde’ muhalifleri bu konuya hiç ilgi göstermediler. Keza muhalefet partileri de. Ben defalarca yazdım, yazdım, yazdım. Hatta ‘Biz düşmanlarımızdan korunuruz, bizi dostlarımızdan koruyun’ diyerek Katar’a dikkat çektim” ifadelerini kullandı.

Altaylı, yazısının devamında da Katar Petrolleri ve ExxonMobil'den oluşan bir konsorsiyum Güney Kıbrıs ile imzaladığı yeni anlaşmaya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Ve şimdi duyuyoruz ki, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi ve Exxon ile ikinci bir anlaşma daha imzalamış. Yine bizim de bir zamanlar hak iddia ettiğimiz sular için. Tam da bizim Türkiye’de Katar’a Aselsan mı satıldı, Havelsan mı, yoksa TAİ mi diye tartıştığımız günlerde. İktidar bu iddiaları yalanladı. Peki acaba Katar’la varılan anlaşma, Katar-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığına sessiz kalmak üzerine mi! İnşallah masada olan şey bir ‘konsept’ değildir.”

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