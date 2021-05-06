Fatih Altaylı: Kararın hiçbir geçerliliği yoktur; Galatasaray’ı gerekirse bir kayyum seçime götürecektir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin iptal edilmesinin tüzüğe aykırı olduğunu dile getirdi ve mevcut yönetimin giderek işgalci konumuna düştüğünü belirtti. Kararın hiçbir geçerliliği olmadığını söyleyen Altaylı, "Galatasaray’ı gerekirse bir kayyum seçime götürecektir" diye yazdı.

Altaylı, "Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu giderek işgalci konumuna düşüyor. Pandemi bahanesiyle iki yıldır mali genel kurul yapmayarak kulübün hesaplarını genel kurul üyelerinden kaçıran yönetim, şimdi de seçimi iptal etti. Oysa yönetimin böyle bir yetkisi yok. Tüzük gereği seçimi Mayıs ayı sonuna kadar yapmak zorundalar. Seçim Genel Kurulu pandemi nedeniyle yapılmayacaksa bu yönetim kurulunun kararı ile olamaz. Ancak ve ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile olabilir. Galatasaray’ın yönetim kurulu makamını işgal eden güruh, yetkisi olmayan bir konuda karar almıştır. Kararın hiçbir geçerliliği yoktur. Galatasaray’ı gerekirse bir kayyum seçime götürecektir" dedi.

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