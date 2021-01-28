Fatih Altaylı: Karamollaoğlu ile ya da Karamollaoğlu’suz, Saadet Partisi, Asiltürk tarafından Cumhur İttifakı’na doğru götürülecek gibi duruyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ziyaretine ilişkin açıklamalarıyla ilgili olarak, "Saadet Partisi, Asiltürk tarafından Cumhur İttifakı’na doğru götürülecek gibi duruyor. Ya Temel Karamollaoğlu ile ye Temel Karamollaoğlu’suz" dedi

Altaylı, "İttifak için yönetim mi değişecek" başlıklı yazsında, "Oğuzhan Asiltürk’ün önümüzdeki dönemde Saadet Partisi’ni ne yöne götürme niyetinde olduğunu zannederim anladım ve AK Parti Genel Başkanı ile yaptığı görüşmenin Asiltürk’ü etkilediğini hissettim. Oğuzhan Bey, Saadet’in hangi ittifakta yer alacağının belirlenmesi ile ilgili olarak en kritik tarihi parti kongresi olarak işaret ediyor. Benim buradan anladığım şu oldu: Asiltürk 'Eğer bu yönetim Cumhur İttifakı’na katılmayı kabul etmeyecek olursa, kongrede parti yönetimini değiştiririm ve benim Cumhurbaşkanı ile anlaştığım politikaları uygularım.'" ifadesini kullandı.

Altaylı, Asiltürk'ün "Mevcut yönetim iyi hoş, milli görüşe bağlı insanlar ama siyaseti çok sert yapıyorlar" sözlerini hatırlatarak, "Saadet yönetiminin en sert eleştiriyi iktidar partisine ve Cumhur İttifakı’na yönelik olarak yaptığı göz önüne alınırsa, Oğuzhan Asiltürk’ün Saadet’in AK Parti’yi çok sert eleştirmesinden ve yıpratmasından hoşnut değil ve 'Böyle yaparsanız bu yönetim gider' demek istiyor. Çok belli ki, Oğuzhan Asiltürk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile önemli bir fikir birlikteliğine ulaşmış. İstanbul Sözleşmesi’nin iptali konusunda bile uzlaşmışlar. Saadet Partisi, Asiltürk tarafından Cumhur İttifakı’na doğru götürülecek gibi duruyor. Ya Temel Karamollaoğlu ile ye Temel Karamollaoğlu’suz" görüşünü savundu.

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