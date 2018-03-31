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Fatih Altaylı: Kapıdaki polisin bir süredir AK Parti'nin 'Atatürkçü' olduğundan haberi yok herhalde

"A be dangalak, Atatürk siyasi sembol mü?"

31 Mart 2018 12:56

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Meclis'e bir polisin üzerinde 'Atatürk' tişörtü diye vatandaşı içeri almamasını eleştirdi. Altaylı, "Kapıdaki polis müsveddesi belli ki, Atatürk’ü “CHP’nin sembolü zannedip” içeriye almamış.Bir süredir AK Parti’nin de “Atatürkçü” olduğundan haberi yok herhalde" dedi.

Altaylı'nın "Sırayla mı?" başlığıyla (31 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

TBMM’ye “Atatürk” tişörtüyle sokulmayan vatandaşı duydunuz herhalde.

Böyle “öküzlük” yapılır mı diye düşündük pek çoğumuz.

Tişörtle sokulmadığı Meclis’e, çıplak girmiş ziyaretçi. İçeri sokmayan kapıdaki polis memuru ise kuralları uyguladığını söylüyor.

Kural neymiş, “Ziyaretçilerin siyasi sembollerle Meclis’e girmesi yasaklanmış”.

Yasak zaten mantıksız.

Meclis dediğin siyasi bir yer.

Camiye sokulan siyasi sembolü Meclis’e sokmamak neyin nesi!

Hadi onu geçelim.

A be dangalak, Atatürk siyasi sembol mü?

Atatürk sembol ama siyasi değil, milli...

Meclis’e Türk bayrağı sokmamak ne ise Atatürk fotoğrafı sokmamak da aynı anlama gelir.

Kapıdaki polis müsveddesi belli ki, Atatürk’ü “CHP’nin sembolü zannedip” içeriye almamış.

Bir süredir AK Parti’nin de “Atatürkçü” olduğundan haberi yok herhalde.

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