T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: Jet Fadıl suçsuzdur!

"İnsanlar hâlâ bu adama gidip parasını pulunu veriyorsa..."

12 Aralık 2017 11:15

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2 bin 442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken tahliye edilen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı bir başka dava dosyasına "şirketin içini boşalttığını” ibaresiyle giren bilirkişi raporuna ilişkin olarak, "Bence Jet Fadıl’a dava falan açmayın" dedi. "Bu adam 20 küsur yıldır bu milleti sürekli dolandırıyorsa ve insanlar hâlâ bu adama gidip parasını pulunu veriyorsa suç asla ve asla Jet Fadıl’da değildir" diye konuşan Altaylı, "Kabahat buna parasını verendedir" dedi.

Fatih Altaylı'nın, "FETÖ’cü vesayet bitsin diye" başlığıyla (12 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

JET Fadıl yine dolandırmış.

Dolandırıcılıkta kullandığı şirketlerin de içini boşaltıp araziye uymuş.

Muhtemelen hakkında yine dava açılacaktır.

Bence Jet Fadıl’a dava falan açmayın.

Bu adam 20 küsur yıldır bu milleti sürekli dolandırıyorsa, her gün her yerde bu dolandırıcılığın haberleri çıkıyor, konuşuluyorsa...

Ve insanlar hâlâ bu adama gidip parasını pulunu veriyor, varını yoğunu kaybediyorsa, suç asla ve asla Jet Fadıl’da değildir.

Kabahat buna parasını verendedir.

Dava açacaksanız Jet’e parasını kaptırana açın.

“Yargıyı boşuna oyalayacak kadar salak olmak”tan dolayı.

TIKLAYIN - Bilirkişiden Jet Fadıl'a: Şirketin içini boşalttı!

ETİKETLER

Fadıl Akgündüzjet fadılbilirkişi raporuşirketin içini boşalttıJet Fadıl suçsuzdurhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24