Fatih Altaylı: Jet Fadıl suçsuzdur!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2 bin 442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken tahliye edilen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı bir başka dava dosyasına "şirketin içini boşalttığını” ibaresiyle giren bilirkişi raporuna ilişkin olarak, "Bence Jet Fadıl’a dava falan açmayın" dedi. "Bu adam 20 küsur yıldır bu milleti sürekli dolandırıyorsa ve insanlar hâlâ bu adama gidip parasını pulunu veriyorsa suç asla ve asla Jet Fadıl’da değildir" diye konuşan Altaylı, "Kabahat buna parasını verendedir" dedi.

Fatih Altaylı'nın, "FETÖ’cü vesayet bitsin diye" başlığıyla (12 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

JET Fadıl yine dolandırmış.

Dolandırıcılıkta kullandığı şirketlerin de içini boşaltıp araziye uymuş.

Muhtemelen hakkında yine dava açılacaktır.

Bence Jet Fadıl’a dava falan açmayın.

Bu adam 20 küsur yıldır bu milleti sürekli dolandırıyorsa, her gün her yerde bu dolandırıcılığın haberleri çıkıyor, konuşuluyorsa...

Ve insanlar hâlâ bu adama gidip parasını pulunu veriyor, varını yoğunu kaybediyorsa, suç asla ve asla Jet Fadıl’da değildir.

Kabahat buna parasını verendedir.

Dava açacaksanız Jet’e parasını kaptırana açın.

“Yargıyı boşuna oyalayacak kadar salak olmak”tan dolayı.

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