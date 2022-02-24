Fatih Altaylı: İyi ki, Kanal İstanbul gibi bir şeyi yaparak Montreux Anlaşması'nı bypass etmemiz talebiyle karşımıza geleceklerin eline koz verememişiz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya ve işgal ettiği Ukrayna arasındaki gerginliği, Kuzey Akım 2 boru hattını engellemek için ABD'nin körüklediğini belirterek, "Şimdilik bu işin kazananları belli. ABD kazançlı. Kuzey akım projesi durdu. İngiltere kazandı, Brexit sonrası AB yeni bir sorunla karşı karşıya ve İngiltere bu sorunun tamamen dışında, eli güçlü.

Kaybeden Almanya, doğalgazda yüzde 50’nin üzerinde bağımlı olduğu ülke ile içinde bulunduğu bloğun arasındaki gerilimden etkilenmemesi imkansız gibi. Kaybeden Türkiye, arabuluculuk iddiası boş çıktığı gibi, bölgede partnerlik yaptığı iki ülke arasındaki kavga Türkiye’yi derinden etkileyecek" diye yazdı.

Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi bu işte en fazla kaybeden olabileceğine işaret eden Altaylı, "Bu meselede taraf olmamak için tek tutunacağımız dal bu ülkeyi kuran “büyük insanların” bize bıraktığı Montreux Anlaşması. Bu sayede pozisyonumu korumayı başaracağız.

Ve iyi ki, Kanal İstanbul gibi bir şeyi yaparak Montreux Anlaşması'nı bypass etmemiz talebiyle karşımıza geleceklerin eline koz verememişiz" ifadelerini kullandı.

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