Fatih Altaylı: İstiklal Marşı'nın değişmesi gündeme gelirse şaşırmayın...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " En büyük üzüntüm, İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bestenin bulunamaması" sözlerinden sonra gündeme gelen İstikal Marşı'nın bestesinde değişiklik yapılabileceğini belirterek "Ben size söyleyeyim, yarın öbür gün değişmesi gündeme gelirse şaşırmayın.Mehter benzeri yeni bir beste olması hiç de uzak bir ihtimal değil" yorumunda bulundu.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından (22 Mart 2018) ilgili bölüm şöyle:

İstiklal Marşı’mızın müziğinin değişmesi önerisi, çok kıyamet koparmasa da tartışıldı.

Ben size söyleyeyim, yarın öbür gün değişmesi gündeme gelirse şaşırmayın.

Mehter benzeri yeni bir beste olması hiç de uzak bir ihtimal değil.

Tabii sosyal medyada dolaşan “ilahi” tarzı söylenmiş İstiklal Marşı olmayacaktır, orası kesin.

Müzik söz konusu olunca, kadim dostum Murat Bardakçı’ya başvurmamak olmaz.

Türkiye’deki en iyi müzikolog ya da müzikologlardan biri olan Bardakçı’nın müzik üzerine çok sayıda kitabı vardır ve bunlardan bazıları dünyanın en büyük üniversitelerinin yayınevleri tarafından basılmıştır.

O yüzden Murat’a sordum İstiklal Marşı’mızın bestesini.

“Benim müzik anlayışıma göre son derece güzel bir marştır. Ancak sözler ile müzik uyumu konusunda hepimizin bildiği bir uyumsuzluk vardır” dedi.

“Yani değişmesinden yana mısın?” diye sordum.

“İstiklal Marşı’nda sorun bestede değil sözlerdedir. Bu sözleri herhangi bir besteye oturtmak çok zordur. Zaten dikkat edersen Mehmet Akif çok büyük bir şair olmasına, çok önemli şiirleri olmasına rağmen bunlardan hiçbiri bestelenmemiştir. Musikiye uygun şiirler değildir bunlar. Zaten Türk musikisinde şiir başka bir şeydir, güfte başka bir şey. İkisi farklı şeylerdir” dedi.

Benim Murat’tan anladığım bu.

Belki bizi daha fazla aydınlatmak isterse, bu konuyu kendi köşesinde daha iyi bir biçimde ele alabilir.