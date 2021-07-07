Fatih Altaylı, İstanbul Üniversitesi'nin depremde hasar gören binalarını hatırlattı: İnşaat yürümüyor, projeyi Şefik Birkiye çizmediği, Rönesans İnşaat üstlenmediği için mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Okluk'taki yazlık sarayı gündemdeyken, "Devlete ve millete uzun ve kısa vadede yük getirecek işler hızla tamamlanırken, devletin ve milletin geleceği olacak işler bir türlü ilerlemiyor" diyerek İstanbul Üniversitesi'nin depremde hasar gören binalarına dikkat çekti.

Altaylı, "Türkiye’nin en eski, en köklü kurumlarından biri olan bu üniversite deprem nedeniyle kaybettiği binalarına bir türlü kavuşamıyor. Sorarsanız 'Cerrahpaşa’daki inşaat arkeolojik çalışmalar nedeniyle belirsiz bir süre durdu' diyeceklerdir muhtemelen. Ama emin olun ki, bu sadece bahane. Çünkü üniversitenin Avcılar Kampüsü’ndeki binalar da 2019 Silivri Depremi sonrası tehlikeli hale geldiği için yıkıldı ve buradaki Veterinerlik Fakültesi ve Hayvan Hastanesi de binalarını kaybederek konteynerlere taşındı.

Hadi sur içindeki inşaat, inşaat alanındaki arkeolojik kalıntılar nedeniyle durdu. Peki Avcılar'da ne buldunuz da inşaat yürümüyor. Projeyi Şefik Birkiye çizmediği, inşaatı Rönesans İnşaat üstlenmediği için mi! Yoksa burada yapılacak olan binalar devlete para harcatmayacağı ve tam aksine millete insan yetiştireceği için mi!

Binlerce öğrenci barakalarda öğrenim görmeye çalışıyor, fakülteler uluslararası akreditasyonları birer birer kaybediyor, laboratuvara girmeden, hayvan görmeden veteriner yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sonra da 'Bilmem kaç üniversitemiz var.' Boş verin sayıyı. Kaç tane doğru düzgün üniversitemiz var, ondan bahsedin.

Ama 'Liyakate önem vermiyoruz. Kaliteye ne gerek var' diyorsanız onda da siz haklısınız. Zaten öyle düşünmeseydiniz en iyi üniversitelerimizi 'Bululamazdınız.'

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