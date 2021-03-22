Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli Belediyesi’ne, Avrupa yakası ise Esenler Belediyesi’ne bağlansın!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin olarak, "Gezi Parkı ile ilgili tasarruf yetkisi İBB’den alınmış. Kültür Bakanlığı’na verilmiş.Daha önce de Galata Kulesi alınmıştı.İstanbul yavaş yavaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınıyor. Bence bu kadar uğraşmaya gerek yok. TBMM’den bir yasa çıkarılsın ve İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın ve Anadolu yakası Sultanbeyli Belediyesi’ne, Avrupa yakası ise Esenler Belediyesi’ne bağlansın." yorumunu yaptı.

Altaylı yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ise Saraçhane civarında birkaç dönümlük bir alan bırakılsın. Hatta TBMM’ye bile gerek yok. Bir kararnamelik işi var. Yapın gitsin. Kim ne diyecek ki! Dese ne olur ki!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi!