Fatih Altaylı: İstanbul’da günde 20 bin vaka tespit ediliyor, bu da Türkiye’de günlük 50 bin vaka var demektir

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs salgınının seyrine ve yeni alınan kısıtlamalara ilişikin kaleme aldığı yazsında, "Toplayabildiğim verilere göre, sadece İstanbul’da günde 20 bin PCR pozitif yani Korona taşıyan hasta tespit ediliyor. Bakan Koca’nın da söylediği gibi İstanbul, Türkiye’nin yüzde 40’ı ise o zaman Türkiye’de günde 50 bin yeni vaka var demektir" dedi.

Altaylı, 'Günde 50 bin vaka' başlıklı yazısında, "Salgının nasıl önlenebileceği ve aslında en fazla nasıl yayıldığı konusunda Türkiye’yi yönetenlerin hiçbir fikri yok. Koronavirüs'ün sadece lokantalarda ya da gece bulaştığı düşünülüyor. Milyonlarca çalışanı ile lokantalar yine 'virüs keçisi' seçildi. Salgını hızla aşağı çekmek için tek bir çare var ve bunu yazıp söyledik. Tam kapanma. Bir seferde, en az iki hafta tam kapanma. Ne sadece lokantayı kapayarak ne sadece gece gezmelerini engelleyerek bu illeti durduramazsınız. Oysa 15 günlük tam kapanmayla virüsü bayağı bir etkisiz hale getirirsiniz. Kimse de 15 günde batmaz. 'Benim vergi borcum, kredi borcum var sen diyorsun' diyecek olanlar çıkacaktır. 15 gün kapanma diyorsam, o borçların da kayıtsız şartsız 15 gün ertelenmesi, tahsilatların kayıtsız şartsız 15 gün askıya alınması diyorum zaten. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’de devlet ne bizi kıskanan Almanya kadar zengin ne de üst akıl İngiltere kadar bonkör olabilir" görüşünü dile getirdi.

"Size açıklanmayan gerçekleri bir kez daha ben açıklayayım" diyen Altaylı, "Covid-19'da durum vahim. Toplayabildiğim verilere göre, sadece İstanbul’da günde 20 bin PCR pozitif yani Korona taşıyan hasta tespit ediliyor. Bakan Koca’nın da söylediği gibi İstanbul Türkiye’nin yüzde 40’ı ise o zaman Türkiye’de günde 50 bin yeni vaka var demektir. Günde 150 bin test yapıldığı düşünülürse, zaten yüzde 30’luk oran bir kez daha doğrulanmış olur" ifadesini kullandı.