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Fatih Altaylı: İslamcı kesimde çok acayip şeyler oluyor

"Dışarı aksetmeyen eleştiriler, özeleştiriler, suçlamalar, kavgalar ise sürekli kulağımıza çalınıyor"

23 Eylül 2017 13:23

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ahmet Taşgetiren'in, köşe komşusu Ahmet Kekeç'le tartışması sonrası 2013 yılından bu yana yazarlığını yürüttüğü Star'dan ayrılması ve gazeteci Ömer Turan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "İslamcı kesimde çok acayip şeyler oluyor" yorumunu yaptı.

Fatih Altaylı'nın "İyi geçen görüşmeden beklentilerim" başlığıyla yayımlanan (23 Eylül 2017) yazısı şöyle:

İslamcı kesimde çok acayip şeyler oluyor.

İslamcıların vicdanı olarak nitelendirilen Ahmet Taşgetiren, bir başka İslamcı yazarla girdiği sert polemik sonrası gazetesinden istifa ediyor.

İslamcı camiada çok tartışılan Ömer Turan polis tarafından gözaltına alınıyor.

Bunlar somut olarak dışarı aksedenler.

Dışarı aksetmeyen eleştiriler, özeleştiriler, suçlamalar, kavgalar ise sürekli kulağımıza çalınıyor.

Karşı mahallede çok önemli gelişmeler oluyor.

Metal yorgunluğundan ileri tartışmalar.

Ben bu tartışmaların, Türkiye’nin “muhafazakâr demokrat” kanadına fayda sağlayacağına inanıyorum.

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Habertürk GazetesiFatih AltaylıAKPİslamcı

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