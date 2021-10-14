Fatih Altaylı isim vermeden TÜGVA'yı yazdı: Vakfın müthiş zeki yöneticisi "o kişi bizim belgelerimizi çalmış" diyerek zeka dolu bir açıklama yaptı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk toplumunun en iyi yaptığı şeyin "şaşırmış gibi yapmak" olduğunu belirterek, "Bildiği bir şeyi başkasından duyunca çok iyi şaşırmış taklidi yapıyor. Önceki gün iktidara fazlasıyla yakın bir vakfın mensuplarını işe sokmak için torpil listeleri yaptığı ortaya çıktı. Önce iddia idi, sonra vakfın müthiş zeki yöneticisi çıkıp “Böyle bir şey yok zaten o kişi bizim belgelerimizi çalmış şimdi ifşa ediyor” diyerek muazzam zeka dolu bir açıklama yaptı. Anladık ki iddialar doğru. Peki doğru söyleyin bunun böyle olduğu zaten belli değil miydi!" diye yazdı.

Vakıfların, derneklerin, tarikatların, cemaatlerin asıl amacının mensuplarına imkan sağlamak ve güç oluşturmak olduğuna işaret eden Altaylı, "Tüm bunlara kamu kaynaklarının kullandırıldığını, hepsinin merkezi otorite veya yerel imkanlardan faydalandığını fark etmiyor muyduk!

Son derece aşikar olan bir durum birkaç sayfa doküman ile belgelendi diye mi öğrendik yani de “Aaaa, çok şaşırdım” yapıyor herkes!

FETÖ’nün devlette yapılandığını bilmiyor muyduk mesela da darbe girişiminde bulundukları zaman “Aaa, devlette amma da yapılanmışlar” diye yalandan rol kesti herkes.

Bırakın bu çok şaşırmış numaralarını." ifadelerini kullandı.

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TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı torpil listesi, özel hat ve usulsüz tahsis belgeleri hakkında yaptığı açıklamada "Bir kere bu içerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" dedi. Metin Cihan'ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, "Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması" değerlendirmesini yaptı" />