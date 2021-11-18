Fatih Altaylı: İktidarın 14 TL değerinde bir dolar istediği artık saklanamaz bir gerçek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ekonomi yönetimini eleştirdiği bugünkü yazısında, "Artık hiç kuşku yok ki, mevcut iktidar Türk lirasının tüm paralar karşısında değer kaybetmesini istiyor. Burası kesin. İktidarın yüksek kur, 12-13 hatta 14 TL değerinde bir dolar istediği artık saklanamaz bir gerçek" dedi.

"Sonuçta ekonomi bir “inanç” değil. Olmadığı bilinen bir bağlantıyı inandığınızı söyleyerek o bağlantıyı var edemezsiniz. Bir ülkeyi deney tüpü gibi kullanamazsınız. Düşük faiz verince kurun arttığı ortada iken, bankalardan kredi alma gücüne sahip herkes alır krediyi, yatırır dolara. Dolar artışından altı ayda yüzde 30 kazanır. Bunun yüzde 9’unu faiz diye öder, yüzde 20 cebine kalır. Böylelikle özellikle kamu bankalarının içi boşaltılır, boşaldıkça Hazine takviye eder bir daha boşaltılır. 2 milyar TL kredi alan, altı ayda 400 milyon TL’yi cebe atar. Ama tek şartı vardır bunun. Kamu bankalarından yüksek miktarda kredi alabilme yeteneğine sahip olmak. Yani zengini daha zengin olur, fakir zengini sübvanse eder. Şu anda olmakta olan budur" değerlendirmesinde bulunan Altaylı, devamında şunları kaydetti:

"Yoksa ekonomi yönetimin zırt pırt değiştirilmemesi gerektiğini, Naci Ağbal’ın görevden alınmaması halinde bugün hem kurların hem de faizlerin bugünkünden daha düşük olacağını biz biliyoruz da, bu ülkeyi yönetenler bilmiyor mu! Aksini iddia etmek yönetenlere hakaret olur. Benim ise hiç öyle bir niyetim yok."

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