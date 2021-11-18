Bakanlıktan döviz işlemlerinde kimlik ibraz zorunluluğunu kaldırma açıklaması: Serbest piyasaya müdahale kesinlikle söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarındaki işlemlerde "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemlerde" kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırılması" haberine ilişkin çıkan yorumlara yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada döviz alım-satımının piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleştiği belirtilerek "Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN: Resmi Gazete'de yayımlandı: 100 dolar altı işlemlerde kimlik beyanı zorunluluğu kalktı