Resmi Gazete'de yayımlandı: 100 dolar altı işlemlerde kimlik beyanı zorunluluğu kalktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaparak, "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemlerde" kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için" kimlik ibraz zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

Açıklamada, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinin "20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir." ifadesi yer aldı.

12 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre döviz büroları, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorundaydı.