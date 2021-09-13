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Fatih Altaylı: Hükümet kanadı, göçmen karşıtı söylemlere başladı ancak iktidar yalakaları her ne hikmetse onlara "faşist, ırkçı" demiyor

Altaylı, bazı isimlerin, geçmişte FETÖ'nün kapısında bağlı olduklarını dile getirdi

13 Eylül 2021 10:45

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirdiği yazılarına, "Faşist bunlar, ırkçı bunlar, hepimiz göçmeniz, önce gelen Türkler önce gitsin" gibi saldırılar yöneltildiğini belirterek, "Ancak konu ciddi bir toplumsal mesele haline gelip, AK Parti seçmenleri de bu durumdan rahatsız olduklarını bağırmaya başlayınca hükümet kanadı hemen duruma intibak etti ve "göçmen karşıtı" söylemlere başladı. Ancak iktidar yalakaları her ne hikmetse onlara "faşist, ırkçı" demiyor." ifadelerini kullandı.

İktidara yakın gazetecilerin çok yakında göçmenlerin Türkiye açısından yarattığı riskleri yazmaya başlayacaklarını iddia eden Altaylı, "Yok canım o kadar da değil" demeyin. Bunların dün kapısına bağlı oldukları FETÖ'yü satma hızları göz önüne alınırsa bu konuda yavaş bile kaldılar!" diye yazdı.

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