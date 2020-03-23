Fatih Altaylı: Hiç kimse Koronavirüs'le mücadele eden sağlık çalışanlarına ev vermek istemiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden şu anda en önemli sorununun barınma olduğunu ve bu süreçte doktorlara ev verilmediğini yazdı.

Altaylı, "Koronaya karşı savaşta en büyük görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü biliyoruz. Bu durumda en önemli işlerden biri sağlık çalışanlarının sağlığını korumak.

Çin’de bu mücadeleyi veren pek çok sağlık çalışanının enfekte olduğunu biliyoruz.

İtalya’da üç bin sağlık çalışanı koronadan hastalandığı için devre dışı kaldı.

Biz de bu savaşın ilk kurşunlarını atan bazı sağlık çalışanlarımızın şu anda kendi kaptıkları virüsle mücadele ettiklerini biliyoruz. Şu anda sağlık çalışanlarının en önemli sorunu 'barınma'. Çünkü maruz kaldıkları ve bir ihtimal kendilerini de enfekte edebilecek virüsleri bir de eve taşımak istemiyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Hepsinin çoluk çocuğu ve daha fazla risk taşıyan ileri yaşta akrabaları var.

Bu yüzden de ya hastanede yatıp kalkıyorlar ya da otel veya geçici kiralık ev arayışındalar. Ancak öğrendiğim kadarı ile hiç kimse sağlık çalışanlarına ev kiralamak istemiyor. Bakanlığın sağlık çalışanlarına bu dönem için lojman sağlaması şart.

En azından şu sırada zaten boş olan ve bazıları geçici olarak faaliyetlerini durdurmuş kimi otellerin, birkaç aylığına kiralanıp sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gerekiyor." görüşünü savundu.

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