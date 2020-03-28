Fatih Altaylı: Her şeyi höt zötle yaptıran devletimiz, söz konusu karantina olunca “gönüllülük” esasını benimsedi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmanın gönüllülük esasına bırakılmasına tepki gösterdi. Söz konusu durumu, "İlginç bir gelişme" olarak değerlendiren Altaylı, "Her şeyi höt zötle yaptıran devletimiz, söz konusu karantina ve virüs önlemleri olunca “gönüllülük” esasını benimsedi. Demokrat olunması gereken yerde olamıyoruz, olunmaması gereken yerde ise fazlası ile oluyoruz. Yer çekimi kanunu meclis kararıyla değiştirmek gibi bir durum aslında" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni Koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketi şöyletdi: Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olaca, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de burada kararlaştırılacaktır. TIKLAYIN - Erdoğan, yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Yurt dışı uçuşları durduruldu; özel sektörde esnek çalışma saatlerine geçildi

Altaylı, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

"Dün Sağlık Bakanı topu Beştepe’ye attı sahneden çekilirken. Cumhurbaşkanı da birkaç saat sonra çıkıp önlemleri anlattı.“Evden çıkmayın”a devam. Şehirlerarası yolculuklar valilik iznine bağlandı. Ama hangileri anlamadık. Otobüsle olanlar mı, uçakla olanlar mı, otomobille olanlar mı, yürüyerek olanlar mı, hepsi mi? İzin kimden, nasıl alınacak o da belli değil! Kamu çalışanlarına “dönüşümlü” çalışma getirildi. Kimler nasıl dönüşecek şimdilik belli değil.

Toplu taşıma araçlarında sıkışık oturulmayacakmış? Nasıl uygulanacak belli değil.

Bunları eleştiri diye söylemiyorum. Sadece merak ediyorum. Sadece ben değil herkes merak ediyor.

Evi İstanbul’da işi Kocaeli’nde, Kırklareli’nde, Bursa’da olan ne yapacak mesela! Metrobüs geldi içerde 40 kişi olduğunu nasıl sayacağım da binmeyeceğim, bineni kim durduracak, şoförlere bir de odun mu vereceksiniz mesela! Bu önlemlerle kaç gün idare etmeyi planlıyorsunuz? Bir hafta, 10 gün? Mesela!"

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