Fatih Altaylı: Her kuşu hallettik bir leylek kaldı!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Çevre Bakanlığı’nın bir altın bulduğunu söyleyen bir şirket tarafından verilen izin için, "Varsay ki 10 milyar dolarlık altın çıkardı. 10 milyar dolara Gökçeada’yı satar mısın, çöpe atar mısın?" diye sordu. “Her kuşu hallettik bir leylek kaldı" diyen Altaylı, "Bütün madenleri çıkardık da bir Gökçeada mı kaldı!" tepkisini gösterdi.

Altaylı'nın "Her kuşu hallettik bir leylek kaldı" başlığıyla (13 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Her kuşu hallettik bir leylek kaldı” diye bir sözümüz vardır ya, durum tam da bu.

Yazıya böyle girmemin nedeni Gökçeada.

Aklıevvel bir şirket, Gökçeada’da altın madeni bulunduğunu ve bunu işlemek istediğini söyleyerek ilgili tüm kurumlara başvuruyor.

Detaya girmeye gerek, sonunda Çevre Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alıyor. Ne o,

Gökçeada’dan üç beş kuruşluk altın çıkaracak. Gökçeada dediğin, adı üzerinde ada.

Avuç içi kadar yer.

Bir maden uğruna bütün ada bitecek.

Varsay ki 10 milyar dolarlık altın çıkardı.

10 milyar dolara Gökçeada’yı satar mısın, çöpe atar mısın?

Üstelik de verilen izin kamunun kendi koyduğu kurallara da aykırı.

Çünkü Gökçeada, “pilot organik tarım bölgesi” ilan edilmiş durumda.

Eden kim?

Tarım Bakanlığı.

Yani devlet.

Organik tarım alanlarında maden arama faaliyetleri yasayla engellenmiş.

Engelleyen kim?

Devlet.

Hem de daha önce uygulanmış bir yasayla.

Kuşadası’nda organik tarım bölgesi olarak ilan edilen iki köyde 2010 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden arama ruhsatı veriyor.

Köylüler işlemi yargıya taşıyorlar.

Yargı 2012 yılında kararını açıklıyor:

“...Farklı türlerde organik tarım yapılan ve korunması gereken duyarlı alanların zarar göreceği hususu gözetildiğinde dava konusu maden arama ruhsatında kamu yararı yoktur.”

Gökçeada’da da durum farklı değil ve işte size yargıdan emsal bir karar.

Sakın yanlış anlamayın, ne Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasını engelleyenlerden yanayım, ne de gelişme karşıtıyım.

Ama değmez.

Koskoca bir adayı mahvetmeye değmez.

Dedim ya bütün kuşları hallettik de leylek mi kaldı diye.

Bütün madenleri çıkardık da bir Gökçeada mı kaldı!