Fatih Altaylı: Helal olsun Ali Koç'a; Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı belki ama o koltuğa çok yakıştı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında telefonunun çalması üzerine “Bunu açmam lazım. Karım arıyor” demiş ve eşiyle konuşmuştu. Koç'un bu davranışı için "Bu kadar tatlı, bu kadar insani bir şey son zamanlarda göremedim ne yazık ki!" diyen Altaylı, "Helal olsun Ali Koç’a. Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı belki ama o koltuğa çok yakıştı" diye yazdı.

"Kötü hatta iğrenç gündem arasında son günlerde en hoşuma giden olayın müsebbibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç" sözlerini kullanan Altaylı, "Birkaç gün önce spor basını ile yaptığı sohbet toplantısı sırasında Ali Bey’in cep telefonu çalmış. Ali Koç ekrana baktıktan sonra “Bunu açmam lazım. Karım arıyor” demiş ve telefonu açıp konuşmaya başlamış. Bu kadar tatlı, bu kadar insani bir şey son zamanlarda göremedim ne yazık ki! O kadar çok mesaj var ki içinde. Bir erkeğin ne kadar güçlü olursa olsun eşine nasıl yaklaşması gerektiğini gösteren, kadının önemini vurgulayan, aileyi önceleyen, hiçbir şeyin aileden ve eşten daha önemli olamayacağını anlatan müthiş bir tutum. Telefonun “Hayır” tuşuna basıp sonra “Kusura bakma basın toplantısındaydım açamadım” demek yerine toplantının orta yerinde telefonu açıp eşiyle konuşmak çok önemli. Belki evde çok hayati bir durum var, belki de sadece eve gelirken limon al diyecek. Bir telefonu açarak bu kadar önemli bir mesaj vermek. Helal olsun Ali Koç’a. Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı belki ama o koltuğa çok yakıştı" dedi.

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