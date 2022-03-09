Fatih Altaylı: Hay ağzınıza sağlık Tayyip Bey

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özlem Ağ’ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ’ı serbest bırakan hâkim ve savcılara tepki göstererek, davanın takipçisi olacağını söylemini destekledi.

“Erdoğan’ın, eşini 23 yerinden bıçaklayan ve mahkeme tarafından serbest bırakılan kişi ve bu saldırganı serbest bırakan yargı hakkında söyledikleri tam anlamıyla yüreğimin yağını eritti” diyen Altaylı, “Hay ağzınıza sağlık” dedi. Altaylı devamında şunları kaydetti:

“Bu tavır eğer sürekli olacaksa ve gerçekten bu rezalet kararın takipçisi olunacaksa çok önemli bir devrimdir. Çünkü benim de bu gibi kararlarda içimden gecen budur ve her kelimesine katılırım ama bu cümlelerin yarısını biz söylediğimiz zaman hakkımızda hemen dava açılırdı. Ama şimdi bunu Cumhurbaşkanı söylüyor, hem de tek imza ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen Cumhurbaşkanı. Hadi bakalım şimdi ne diyecekler.”

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özlem Ağ" kararına tepki