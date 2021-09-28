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Fatih Altaylı, Habertürk yönetimine seslendi: Lütfen aşı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın

"Aşısız olmayanı binamıza almasınlar. Ya da ben gelmeyeyim"

28 Eylül 2021 12:04

Fatih Altaylı, "Aşı kartınız lütfen" başlıklı yazısında, pandeminin başından bu yana sürekli program yaptığını, işlerini hiç aksatmadığını belirterek, "Sizin de bildiğiniz üzere salgın döneminde bu bir riskti ve ben bundan hiç gocunmadım. Ancak şimdi sizden bir ricam var. Lütfen aşılı olmayanları, konuk olarak dahi Habertürk binasına almayın. Çünkü gerçekten korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir siyasetçi ile kalabalık bir grubun Habertürk binasına geldiğini ve içlerinden birinin "Fatih Abi hakikaten aşı oldun mu?" deyince şaşırdığını vurgulayan Altaylı, Habertürk yönetimine "Kapıda güvenlik görevlilerimiz içeri girecek olanlardan aşı kartı sorsunlar. Aşısız olmayanı binamıza almasınlar. Ya da ben gelmeyeyim." diye seslendi.

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