Fatih Altaylı HaberTürk'teki canlı yayın kazasını yazdı: Faili meçhul bir olay, pazar akşamından beri gülüyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, televizyonunda yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan sesle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, "Türkiye Covid -19’u bıraktı bambaşka bir önemli meselenin peşine düştü. 'Kim osurdu.' Pazar akşamından beri gülüyorum. Gözlerimden yaşlar geliyor, katılıyorum arada. Veyis Ateş’in pazar akşamları Teke Tek Bilim’den sonra benim 'kıllı bıyıklı ekip' dediğim ve pek çoğu benim de arkadaşım olan konuklarıyla yaptığı program sırasında mikrofonlara ilginç bir ses yansıdı. Ve hemen ardından sosyal medyada 'Kim osurdu' geyiği başladı. O kadar fırlamaca yorumlar, tweetler atıldı ki, katıla katıla güldüm, şimdi bile gülüyorum. Herkes failin peşinde. Ancak bulunamıyor bir türlü." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Meşhur laftır asansörde iki kişi varsa biri osurursa kimin osurduğunu herkes bilir. Yok eğer bir kişiden fazla varsa sadece bir kişi kesin olarak bilir. Bizdeki durum da bu anlaşılan. Yayın sonrası Veyis Ateş’e mesaj attım. 'Veyis meraktan çatlayacağım, kim osurdu söyle?' diye. 'Abi vallahi bilmiyorum' diye yanıt geldi. Diğerlerine sormaya ise utandım. Birine sorsam 'FETÖ'cüler yaptı' der. Diğeri anket yapıp bulmaya çalışır. Bir başkası top sesine benziyordu diyerek namlu çapından topu bulmak ister. O yüzden en iyi çocukluğumuzdan kalan bir tekerleme ile faili bulmak. Hani şu 'Kim osurdu, bit osurdu' diye başlayan tekerleme." ifadesini kullandı.

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