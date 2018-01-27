Fatih Altaylı: "Güvenlik" diyerek yolları kapattığınız her Beşiktaş maçında kaç hasta yolda öldü biliyor musunuz!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Beşiktaş'ın deplasmana gitmediği günlerde Dolmabahçe ve çevresinde meydana gelen trafiğe tepki gösterdi. "Güvenlik" gerekçesiyle stadyum ve çevresindeki yolların geçişe kapatıldığını vurgulayan Altaylı, "Güvenlik nedeniyle yolları kapattığınız her Beşiktaş maçında kaç hasta yolda ölüyor biliyor musunuz. Onların can güvenliği güvenlik değil mi?" tepkisini gösterdi.

Fatih Altaylı'nın "Maç var diye ölelim mi!" başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, İstanbul’un göbeğine, Dolmabahçe Sarayı’nın arkasına, eski İnönü Stadı’nın yerine şahane bir stadyum yaptı.

Stadın “oraya” yapılmasına Kültür Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuna kadar karşıydı.

Ama Fikret Orman allem etti, kallem etti stadı eskinin yerine yaptırmayı başardı.

Ve stadın o noktaya inşa edilmesi, İstanbul için bir felakete dönüştü.

Normal şartlar altında, Beşiktaş’ın stadyumu yüzünden trafikte bir miktar aksama olması kabul edilebilirdi.

Ama iş öyle olmadı.

Beşiktaş’ın bu statta maç yapacağı her gün, “güvenlik” gerekçesiyle stada gelen ve stattan giden yollar trafiğe tamamen kapatılıyor.

Yetmiyormuş gibi, trafik biraz olsun nefes alsın diye yapılan tüneller de trafiğe kapatılıyor.

Stat tam da İstanbul’un göbeğinde, pek çok arterin birleştiği yerde olduğu için de bu geçişler trafiğe kapanınca İstanbul tam anlamıyla bitiyor.

Trafik her yerde durma noktasına geliyor.

Araçlar 10 dakikalık yolu birkaç saatte zor alıyor.

Sadece araçlar mı?

İstanbul İtfaiyesi’nin en önemli birimi tam stadın arkasında bir yerde.

Yollar kapanıp trafik kilitlenince itfaiye araçları da bir yere gidemez hale geliyor.

Trafiğin içinde siren çala çala bekliyorlar.

Dahası bölgedeki hastanelere hasta getirmeye çalışan ya da bölgedeki hastaları başka hastanelere yetiştirmeye çalışan ambulanslar da bu trafiğin içinde kalıyor, saatlerce içlerinde acil yardım bekleyen hastalarla bekliyorlar.

Her Beşiktaş maçı İstanbul için kâbus oluyor.

Her bir maçın İstanbullulara verdiği zaman, işgücü ve akaryakıt kaybı, muhtemelen Beşiktaş Kulübü’nün bir yıllık bütçesinden fazla oluyor.

Bu stadın buraya yapılmasına izin vermiş olabilirsiniz.

Ama her maçta trafiği kapatıp İstanbullulara bu çileyi yaşatacaksanız bu stadı yıkın daha iyi.

Güvenlik nedeniyle yolları kapattığınız her Beşiktaş maçında kaç hasta yolda ölüyor biliyor musunuz.

Onların can güvenliği güvenlik değil mi!