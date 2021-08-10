Fatih Altaylı: Göç sorunu artık Türkiye’nin "beka meselesidir", Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Afganistan'dan gelen sığınmacılarla yeniden sıkça tartışılmaya başlayan "göçmen sorunu" ile ilgili olarak, "Göçmenliği veya geçici koruma altında olma statüsünü çoktan geride bırakmış ve çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir'" dedi.

"Ülkemize, vatanımıza karşı çok açık biçimde Mehmet Akif’in sözleri ile 'Hayasızca akın' var" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Ve bu akın giderek daha net ortaya çıkıyor ki, bir yabancı plan program. ABD’nin yönlendirdiği Afganları İran kendi sınırından alıp Türkiye sınırına bırakıyor. Yine ABD’nin yönlendirmesi ile Suriye’nin kuzeyinde bir 'tehcir' uygulanarak burada bir etnik temizlik yapılıyor ve buradan süpürülen gruplar Türkiye’ye yığılıyor. Bu en aptalın bile görebileceği kadar net bir plan. Bunun Türkiye’ye karşı planlanmış bir sivil saldırı olduğu ve Türkiye’yi orta vadede bitirmeye yönelik olduğunu görmemek için aptal olmak bile yetmez.

5 küsur milyon Suriyeli, şimdilik 2 milyonu aşkın ama sayıları giderek artan 'Genç Erkek Afgan', 1 milyona yakın farklı etnisitelerden Iraklı, Afrikalı ve Orta Asyalı göçmen Türkiye’nin bu kadar kısa sürede sindirebileceği bir yük değildir.

Bırakın Türkiye’yi birkaç yüz milyonluk nüfusa ve Türkiye’nin onlarca katı ulusal gelire ve ekonomik büyüklüğe ve toprak alanına sahip ülkeler bile böyle bir yükü kaldıramaz.

AB’den gelecek birkaç milyar euro, ABD’den gelecek kısa vadeli siyasal destek, geçici olarak kapatılacak birkaç dava dosyası ve belki seçimde birkaç yüz bin oy için Türkiye’nin geleceği karartılıyor.

Çok açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Göçmenliği veya geçici koruma altında olma statüsünü çoktan geride bırakmış ve çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir'. Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir. Türkiye’yi yönetenler şimdiye kadar başarı ile bu oyunun bir parçası haline getirilmiştir. Ama çok açık söyleyeyim, eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur. 'Yakın zaman nedir?' diye soracak olursanız... O yakın zaman aslında 'dündü'."

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