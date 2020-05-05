Fatih Altaylı: 'Gevşemenin' Bilim Kurulu’nun önerilerine 'rağmen' yapıldığı aşikâr, AVM’ler için erken değil mi!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs önlemlerinde 'gevşemenin' Bilim Kurulu'nun önerilerine rağmen alındığını belirterek, alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'ta açılmasına tepki gösterdi.

Altaylı bugünkü yazısında, "Çünkü bilim 'AVM’lerin Haziran ortasından önce' açılmaması gerektiğini, liglerin başlamaması gerektiğini, en azından Haziran başına kadar sabretmek gerektiğini söylüyordu.

Ancak AVM’ler bu köşede iki hafta önce dile getirildiği gibi '11 Mayıs’ta' açılacak. AVM Yatırımcıları Derneği’nin bu kadar erken açılmayı istemediğini biliyorum. 'Sağlık Bakanlığı karar vermeli, açılış prosedürünü Sağlık Bakanlığı hazırlamalı, AVM’lerin ve içindeki dükkanların yükümlülüklerini Sağlık Bakanlığı belirlemeli' diyorlardı. Bana göre de erken olacak bu açılış. Bunca risk ortadayken akıl ve bilim tersini söylerken kim gider AVM’ye. Allah aşkına söyleyin siz gider misiniz? Bir ton masrafla açılacak ve bomboş bekleyecek. İş mi bu! Dükkânlar kira ödese ne olur, ödemese ne olur?" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Temizlik yapılacak, ısıtma soğutma yapılacak, şimdi üzerine bir de dezenfeksiyon yapılacak, hatta muhtemelen bir sürü yeni sistem kurulacak, yok mikropları öldüren klima sistemi, yok ultraviyole korumalar falan gibi işe yarayıp yaramadığı belli olmayan bir sürü yatırım yapılacak. Niye? Boşu boşuna... Çünkü günde 30-40 bin kişinin gittiği AVM’lere gitse gitse birkaç yüz hadi bilemediniz 1-2 bin kişi gidecek.Yazık! Yine sokağa bir sürü para atılacak. Yıllardır böyle gösteriş işleri için sokağa para atmaktan bıkmadık. Şimdi görülen o ki, pek para da yok üstelik!" düşüncesini dile getirdi.

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