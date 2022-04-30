Fatih Altaylı: Geçmişinde FETÖ'cülük olan herkes bu Suriyelilerden yana

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, FETÖ suçlamasıyla cezaevinde bulunan Enver Altaylı'nın Suriyeli sığınmacıları savunduğunu belirterek, "Enver Altaylı biliyorsunuz hapiste. Hakkındaki suçlamalar malum. FETÖ’cülük, darbeye yardım yataklık, siyasi casusluk, yabancı bir ülke (ABD) adına istihbarat toplama. Dosyasında CIA ile yazışmalar falan da bulunuyor" diye yazdı.

Geçmişinde FETÖ'cülük olan herkesin Suriyelilerden yana olduğunu iddia eden Altaylı, "Yanlarında kim var! “Yetmez ama evet”çiler.



Yanlarında kim var? Yurt dışından fonlananlar.

Yanlarında kim var! Liberal solcular!

Siz tüm bunların bugüne kadar Türkiye hayrına bir konuda bir araya geldiğini gördünüz mü! Başka sorum yok. İktidar niye bunlarla paralel diye de ben sormayayım, siz sorun!" ifadelerini kullandı.

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