Fatih Altaylı: Galiba seçim atmosferine giriyoruz, varsa talepleriniz tam zamanı; ne de olsa mottomuz benden sonra tufan

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'nin güçlü dönemlerinde popülist politikalardan uzak durduğunu, ancak seçmen tabanını kaybetmeye başladıkça popülizmin ipine sarıldığını belirterek, "Geçmişte Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ne yaptıysa onu yapmaya başladı. Şimdi duyuyoruz ki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar gibi yıllardır görmezden geldiği bir konuda bile çalışma başlatmışlar." diye yazdı.

Kasım 2018'de "EYT nasıl hallolacak" başlıklı yazısını hatırlatan Altaylı, "Galiba seçim atmosferine yavaş yavaş giriyoruz. Varsa başka talepleriniz tam zamanı. Belli ki, popülizmin dibine vuracağız. Ne de olsa mottomuz benden sonra tufan" ifadelerini kullandı.

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