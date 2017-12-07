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Fatih Altaylı: Galiba anlama özürlüyüm

"Bu yaman çelişkiyi benim aklımın alması pek mümkün değil"

07 Aralık 2017 12:24

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD'de 20 ayı aşkın süre önce tutuklanan ve yargılandığı davada ilerleyen süreçte tanık olarak ifadesi alınan İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın serbest kalması durumunda Dubai'ye yerleşme ihtimalini anlamadığını söyledi. Altaylı, "Galiba anlama özürlüyüm" diyerek, "Bu yaman çelişkiyi benim aklımın alması pek mümkün değil" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Ey Kudüs" başlığıyla (7 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Galiba anlama özürlüyüm"

Bugünlerde çok fazla “anlamadım” yazısı yazmaya başladığımın farkındayım.

Ya bende bir sorun var ya da olan bitende.

ABD’de İran’a yasadışı mal satışını organize ettiği ve ambargoyu delmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan biri var: Reza Zarrab.

Zarrab yargılama sonrasında serbest kalırsa Dubai’ye yerleşecekmiş.

Anlamama durumum burada başlıyor.

Ambargo delici Zarrab’ın yerleşeceği Dubai, İran karşıtı cephede Suudi Arabistan’ın yanında yer alıyor.

İran’la ilişkisi olduğu için komşusu Katar’la kavga ediyor.

Buna karşın İran’a yasadışı mal satarak zengin olan Zarrab’a kucak açıyor.

Bu yaman çelişkiyi benim aklımın alması pek mümkün değil.

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