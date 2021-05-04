Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik direktör Emre Belözoğlu olduğundan itibaren mesele başka bir hal almıştır

Fenerbahçe'de 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin olarak, Cengiz Holding'in başkanı Mehmet Cengiz'in, Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi halinde Fenerbahçe'ye ciddi anlamda maddi destek vereceğini ileri sürmüştü. Bu iddia ilişkin olarak görüşlerini dile getiren Fatih Altaylı, "Cengiz tuttuğu kulübe yardım edebilir bu da kimseyi ilgilendirmez" dedi. "Bazı durumlar ilkeleri ortadan kaldırıyor" diyen Altaylı, "Mesela FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte teknik direktör koltuğuna Emre Belözoğlu oturduğu andan itibaren mesele başka bir hal almıştır. Atatürk’ün kulübü olmakla övünen ki bizim de bu açıdan çok takdir ettiğimiz, çok sevdiğimiz Fenerbahçe’de o koltukta Emre Belözoğlu oturduktan itibaren durum farklılaşmıştır" diye konuştu.

TIKLAYIN - Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam etmesi şartıyla kulübe ciddi anlamda destek sağlayacağını söyledi

Bloomberg HT'de yayımlanan Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Cengiz'le Ali Koç'un görüştüğü ve eğer Koç başkanlığa devam ederse, Cengiz'in kulübe ciddi anlamda maddi destek sağlayacağın iddiasına ilişkin görüşlerini dile getiren Altaylı, "Roma İmparatoru yanlış hatırlamıyorsam Valencia, İmparatorluğun gelir elde etmesi gerekiyor, hazine zorda. Ve gelir elde etmesi için, umumi tuvaletlerin atası diyebileceğimiz bir sistem getiriyor. Roma’daki köleler ellerinde kova dolaştırıyorlar ve Romalı zenginler duvara falan işememek için o kovalara işiyorlar ve içine para atıyorlar. İmparator’un oğlu babasına ‘Hiç hoş olmadı bu iş, sidiğin içinden para topluyoruz devlete’ diyor. Babası da diyor ki ‘Paranın kokusu olmaz.' Şimdi kimse yanlış anlamasın, Mehmet Cengiz’le ilgili böyle bir iddiam yok, parası kokuyor diye" dedi.

"Teknik direktör koltuğunda Emre Belözoğlu oturduğu andan itibaren mesele başka bir hal almıştır"

Altaylı, "Ama şunu söylemek istiyorum ben. Bazı durumlar ilkeleri ortadan kaldırıyor. Mesela FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte teknik direktör koltuğuna Emre Belözoğlu oturduğu andan itibaren mesele başka bir hal almıştır. Atatürk’ün kulübü olmakla övünen ki bizim de bu açıdan çok takdir ettiğimiz, çok sevdiğimiz Fenerbahçe’de o koltukta Emre Belözoğlu oturduktan itibaren durum farklılaşmıştır.



İlkesel meseleler başka bir şeydir, ayrıca da Mehmet Cengiz tuttuğu kulübe yardım edebilir, bu da kimseyi çok da ilgilendirmez. Benim kendi kulübüm Galatasaray, yurt dışında kaçak olarak yaşayan, cinayetten hükümlü bir kişiden oyuncularına prim alıyorsa eğer, Galatasaray’ın veya başka birinin herhangi birine söyleyecek başka bir lafı yoktur" ifadelerini kullandı.

Galip Öztürk, Galatasaray'a prim vermişti

Galatasaray’ın bağış kampanyasına daha önce de katkıda bulunduğunu açıklayan Metro Holding Onursal Başkanı firari durumda olan Galip Öztürk, Galatasaraylı futbolculara Fenerbahçe'yi yenmesi için teşvik primi vereceğini duyurmuştu.

Öztürk, "6 Şubat 2021'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Sayın Fatih Terim hocamızın belirleyeceği kadrodaki oyuncularımıza, galibiyet durumunda 1.500.000 TL prim vereceğim" diye yazmıştı.

Ayrıca Öztürk, Galatasaray’ın kulübe destek olması için taraftarlara çağrıda bulunarak başlattığı bağış kampanyasına 500 Bin TL destek vereceğini açıklamıştı.