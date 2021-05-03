Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam etmesi şartıyla kulübe ciddi anlamda destek sağlayacağını söyledi

T24 Spor

Fenerbahçe'de 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimleri değerlendiren gazeteci Candaş Tolga Işık, dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında yer alan, Cengiz Holding'in başkanı Mehmet Cengiz'in, Ali Koç'un başkanlığa devam etmesi halinde Fenerbahçe'ye ciddi anlamda maddi destek vereceğini ileri sürdü.

Haber Global'de yayımlanan Kontra programında spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Mehmet Cengiz'in cuma günü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Işık, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cuma günü Fenerbahçeli iş adamı Mehmet Cengiz’le görüşüyor. Mehmet Cengiz ve grubu, Ali Koç’a çok ciddi anlamda maddi bir destek sağlayacağını ama Ali Koç’un, başkanlığa devam etmesini istediğini söylüyor. Ali koç’un da devam edeceği yönünde bir cevap verdiğini söylüyorlar. Buradan gelen bilgi ne kadar doğru bilmiyorum, lütfen yanlışsa da Fenerbahçeli dostlar bize bilgi versinler değilse de" ifadelerini kullandı.