Fatih Altaylı: Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve TFF başkanlığını çok istediği konuşuluyor ama kara listede olduğu söyleniyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından muhtemel başkan adaylarını yazdı. Altaylı, "Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara’nın kara listesinde olduğu da söyleniyor" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gazeteci Fatih Altaylı, hem Özdemir dönemi federasyon yönetimini değerlendirdi hem de muhtemel TFF başkan adaylarını yazdı.

"Nihat Özdemir bu eşbaşkanların arasında sözde başkandı" diyen Altaylı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ünlü müteahhit, 5’in biri Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etti. Bu istifanın bir önemi var mı? Yok. Çünkü zaten federasyonu Nihat Bey yönetmiyordu. Emin olun o yönetse bu kadar kötü olmazdı. Çünkü Nihat Bey'e her türlü eleştiriyi yöneltebilirsiniz ama nihayetinde akıllı adamdır, işini bilen adamdır.

Ama ne yazık ki başkanı olduğu federasyonu o yönetmedi. Federasyonun fiili başkanı Mehmet Baykan’dı ve o zaten geçen hafta istifa ederek federasyonu başkansız bırakmıştı. Federasyonu 'sinsi' bir biçimde kliklere ayıran ve kendini asıl başkan olarak gören Servet Yardımcı ise yine Nihat Özdemir’den daha etkili idi federasyon yönetiminde. Nihat Özdemir bu eşbaşkanların arasında sözde başkandı" diye yazdı.

"Şimdi soru yeni federasyon nasıl oluşacak? Federasyona gerçek bir başkan bulanacak mı! O kadarını bilemem. Ancak bu işe kimlerin yeşillendiği futbol kulislerinde konuşuluyor" diyen Fatih Altaylı, şunları kaydetti:

"Trabzonspor Başkanı ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun en güçlü aday olduğu söyleniyor. Hatta bu nedenle Trabzonspor’daki görevlerini devretmenin altyapısını bile oluşturmuş.

Bir diğer isim her dem adı geçen Göksel Gümüşdağ. Hem aileden hem uzun zamandır futbolun çok içinde. Tam ortasında. Yine adı geçenlerden Hüsnü Güreli, Federasyon Başkanlığını düşünmediğini dün bizzat bana söyledi. Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara’nın kara listesinde olduğu da söyleniyor.

Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli’nin bu göreve talip olduğu iddiaları var. Bunlardan hangisi olur emin olun bilmiyorum. Bambaşka biri de olabilir. Onu da bilemem

Bildiğim tek şey Başkan kim olursa olsun, bu kafa ile Türk futbolunun iflah olmayacağı.

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