Fatih Altaylı: Fakir fukaranın alabileceği evlerin vergisi 8 kart arttı, yüzde 1'e kıyak yapılmış, yüzde 99'a kazık atılmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konutta KDV'nin yüzde 18'den 1'e düşürüldüğünü belirterek, "İktidar şimdi KDV’yi tek tipe çevirme ve indirim yapma adı altında ciddi bir “bindirim” yaptı. KDV’yi 150 metrekareden büyük lüks konutlarda yüzde 8’e indirdi, 150 metrekareden küçük konutlarda ise bölge ve arazi değeri farkı gözetmeksizin yüzde 8’e çıkardı.

Bunun ne anlama geldiğini söyleyelim. Türkiye’de toplam konut arzının yüzde 99’a yakını 150 metrekare ve daha küçük konutlardan oluşuyor. Yüzde 1 kadarı ise 150 metrekare ve daha büyük konutlardan" diye yazdı.

Yüzde 1'in vergisinin düşürüldüğünü, yüzde 99'unun ise artırıldığını kaydeden Altaylı, "Bir kez daha zenginin alabileceği evlerin vergisi 10 puan düşürülmüş, bir ömür çalışıp başını sokacak 2 göz oda almak isteyen, iktidarın tabiriyle “Fakir fukaranın, garip gurebanın” alabileceği evlerin vergisi ise 8 kat arttırılmış oldu.

Oransal olarak bakarsak yüzde 1'e kıyak yapılmış, yüzde 99’a kazık atılmış oldu. Ve şimdi iktidar yanlıları bunun iyi bir şey olduğuna inandırmak istiyor hepimizi. İnandırdılar, inandırdılar. Baktılar inanmıyor. Nasıl olsa suçlu hazır. Cehape zihniyeti" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan: Bazı temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içme yerlerinin tamamında KDV yüzde 8'e indirildi