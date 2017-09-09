Fatih Altaylı: Evrimin müfredattan çıkarıldığı gün Sağlık Bakanı "Virüs evrime uğradı" açıklaması yaptı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, evrimin müfredattan çıkarıldığı gün Sağlık Bakanı'nın griple ilgili açıklama yaptığını söyledi. Sağlık Bakanı'nın “Virüs genetik değişime uğradığı için...” dediğini aktaran Altaylı "Genetik değişim dediği aslında evrim" ifadesini kullandı.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın "Kitaptan çıkarsanız da doğadan çıkmıyor" başlığıyla (9 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Evrim teorisi artık çocuklarımıza öğretilmiyor.

Müfredattan çıkarıldı.

Zaten müfredat dediğin hayatla ilgili değil, siyasetle ilgilidir.

Bir sokarsın, bir çıkarırsın.

Zaten çok sokup çok çıkardın mı, bir süre sonra yalama olur.

Bizim müfredat da öyle oldu.

Yalama müfredattan çıksa çıksa yalaka çıkar zaten.

Belki de asıl amaç budur.

Neyse, meselemiz o değil.

Meselemiz şu: Müfredattan evrimi çıkarıyorsun ama doğanın içinden sen müfredattan çıkardın diye çıkmıyor.

Zaten evrimin müfredattan çıkarıldığı gün, Sağlık Bakanı griple ilgili açıklama yapıyor, “Virüs genetik değişime uğradığı için...” diyordu. Genetik değişim dediği aslında evrim.

Columbia Üniversitesi, uzun yıllardır sürdürdüğü bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

50 bini ABD, 150 bini Britanya vatandaşı 200 bin kişi üzerinde uzun yıllardır sürdürülen bir “genetik” araştırma.

Araştırmanın amacı, evrimle ilgili yıllardır sorulan bir soruya yanıt vermekti.

Soru şu: Madem evrim diye bir şey var, biz niye hâlâ evrilmiyoruz?

Araştırma, insanoğlunun evriminin sürdüğünü ve doğal seçilimin hâlâ devam ettiğini çok açıkça ortaya koyuyor.

Mesela erken yaş Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olduğu düşünülen APOE4 genine sahip olanların doğal seçilim yoluyla giderek azaldığı belirlenmiş. Yani bir süre sonra, bu hastalık ortadan kalkma eğiliminde.

Keza yine çok yoğun sigara içiciliğiyle bağlantılı CHRNA3 geninin de benzer şekilde giderek elendiği görülmüş.

Yani evrim sürüyor.

İnsanoğlu değişen şartlara, yaşamın koşullarına, uzayan yaşam süresine uyum sağlamak üzere evrimini sürdürüyor.

Bizim ders kitaplarından çıkarmamız, doğanın pek umurunda değil anlayacağınız.

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