Fatih Altaylı, Ertuğrul Özkök'e 'itiraz etti': Hürriyet güçlü olmak istemiyor galiba

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Melis Alphan'ın tartışmalara yol açan "Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" ifadesiyle ilgili olarak "Bu ülkede, bir olay ancak Hürriyet’te yayınlanınca haber oluyor. Evet gerçek bu. Hürriyet bu ülkenin en etkili referans gazetesidir" diyen Ertuğrul Özkök'e 'itiraz etti'.

"Özkök’ün yazısından anlıyorum ki, 2 yıllık bu araştırmayı Melis Alphan’dan önce yayınlamaya cesaret edememiş Hürriyet" diyen Özkök, "Alphan yayınlayınca da Alphan’ın yazılarının sayısı azaltılmış. Haftada bire düşürülmüş. Benim buradan anladığım, Hürriyet güçlü olmak istemiyor galiba" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "S-400'lerin altındaki rakam" başlığıyla yayımlanan (13 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazete ve güç

Hürriyet’te önce Fikret Bila, sonra da Ertuğrul Özkök, Hürriyet’i överken birtakım rakamlar vermişler, gazetenin erişimiyle ilgili.

İlginçtir; verdikleri rakamların büyük bölümü internet erişimiyle ilgili.

Bunu Hürriyet’in gücü olarak göstermişler.

Benzer sayılar Habertürk için de geçerli, başka gazeteler için de...

Ancak ben Özkök’e de Bila’ya da katılmıyorum.

Hürriyet’in de Habertürk’ün de internet üzerindeki gücü, kâğıda basılı gazetesi olmasından kaynaklanıyor.

Her gün yüz binlerce kişinin eline aldığı bu gazetelerin yarattığı“kurumsal kimlik” olmasa, bu gazetelerin varlığı elle tutulur, gözle görülür bir “kişilik” yaratmasa, internet üzerindeki erişim hiçbir anlam taşımaz, hiçbir güç ifade etmez.

Özkök’e bir küçük itirazım daha var.

Melis Alphan’ın “Yüzde 40 ensest var” yazısının yarattığı etkiyi överek “Bu Hürriyet’in gücüdür” demiş.

Özkök’ün yazısından anlıyorum ki, 2 yıllık bu araştırmayı Melis Alphan’dan önce yayınlamaya cesaret edememiş Hürriyet.

Alphan yayınlayınca da Alphan’ın yazılarının sayısı azaltılmış. Haftada bire düşürülmüş.

Benim buradan anladığım, Hürriyet güçlü olmak istemiyor galiba.

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