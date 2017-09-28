Fatih Altaylı: En ilginci, FETÖ’cü olmakla suçlanan Kadri'nin, şimdi de Kemalist olmakla suçlanması...

Habertürk yazarı Fatih altaylı, gazeteci Kadri Gürsel'in Silivri Cezaevi'nden tahliyesinden sonra eşi ile öpüşmesiyle ilgili tartışmalara tepki göstererek, "Ama en ilginci, cezaevindeyken FETÖ’cü olmakla suçlanan Kadri’nin, öpüşünce “Kemalist” olarak suçlanması oldu" dedi.

Altaylı'nın, "Bu zammı yapamazsınız!" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarikat yurdunda mı öpseydi?

Kadri Gürsel’in cezaevi kapısında eşiyle öpüşmesi bazılarını çok rahatsız etti.

Tarikat yurtlarında olanbiten rezilliklerden rahatsız olmayanların, en azından rahatsız olduğunu söyleyemeyenlerin, karı-kocanın mahpus sonrası kavuşma anında öpüşmesinden rahatsızlık duymaları ilginç bir durum.

Ama en ilginci, cezaevindeyken FETÖ’cü olmakla suçlanan Kadri’nin, öpüşünce “Kemalist” olarak suçlanması oldu.

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