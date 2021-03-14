Fatih Altaylı: Emekliyseniz, zar zor geçiniyorsanız iki kadeh parlatma, gülme, neşeli olma hakkınız yoktur!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin emekliler için düzenlediği basın toplantısında "Torunum benden süt istedi, alamadım" diyen emekli Yıldız Bacıoğlu'nun geçmişte sosyal medyada paylaştığı fotoğraf üzerinden hedef gösterilmesine ilişkin olarak, "Gelirinin azlığından şikâyet eden, emekli bir kadının içki içerken çekilmiş zamanı belirsiz fotoğrafı üzerinden yaratılan tartışmalardan, yapılan eleştirilerden ve kopan kıyametten anladığım şudur. Emekli iseniz, zar zor geçiniyorsanız, alt gelir gruplarına mensupsanız ve halinizden şikâyetçi iseniz... Eğlenme, arkadaşlarla iki kadeh parlatma, gülme, neşeli olma hakkınız yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Asık suratlı olmanız, mutsuz görünmeniz, tek bir kadeh dahi içki içmemeniz, içememeniz, sefalet içinde kıvranmanız, önünüzde kuru ekmekten başka hiçbir şey olmaması gerekmektedir. Et yemek, içki içmek, yaşanabilir bir evde oturmak, gülümsemek ancak ve ancak iktidardan memnun olanlara ve ortalıkta hiçbir sorun olmadığını söyleyenlere mahsustur. Hatta viskinin iyisini içmek için iktidar yalakası olmak gerekmektedir. Belki de gerçekten böyle zannettikleri için yalakalık yapmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün kaleme aldığı “Torununa süt alamayan viskici teyze” yazısında, "Fotoğraflarda Yıldız Teyze’nin hiç de ajitasyon yaptığı gibi bir hayatı olmadığını görüyoruz. Rakı sofraları, viskiler falan... 'CHP yönetiminin beceriksizliği' denilen şeyin zirvesidir bu. Hakiki bir fukarayı bulup konuşturmaktan aciz bir parti yönetiminden kime ne hayır gelecek, bilmiyorum." demişti.

Hakan bugün yazısında ise, "Yıldız Hanım’a 'yaşam tarzı' üzerinden, 'alkol' üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam, bulamam, bulmuyorum." yorumunu taptı.

TIKLAYIN | “Torununa süt alamayan viskici teyze” yazısını kaleme alan Ahmet Hakan: Yıldız Hanım’a “alkol” üzerinden saldırı yapılmasını asla doğru bulmam