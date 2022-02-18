Fatih Altaylı: Elektrikte halkının kazıklanmasına vesile olan devlet, tepkiler yükselince devreye giriyor; ama müteahhitlerin aşırı kârına dokunmuyor!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik faturalarındaki artışın artından halka vaat döneminin başladığını söyleyerek, "Tüm vaatler halkın kesesinden, tüm vaatler vergi ödeyenlerden çıkacak paraya dayanıyor. Fon indirimi, ÖTV indirimi, KDV indirimi. Başka! Başka bir indirim yok" dedi. Altaylı, elektrik dağıtım işindeki 'müteahhitlerin aşırı kârına dokunmadığı' gerekçesiyle devleti eleştirdi.

Altaylı, yazısında asıl meselenin elektrikte dağıtım şirketlerini satın alan müteahhitler olduğunu belirtti. 'Tedarik şirketleri' nedeniyle devletin belirlediği komisyon oranını aştıklarını ifade eden Altaylı, "Alım gücüne oranla en pahalı elektriği tüketiciye dayadılar" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Şimdi tepkiler yükselince tüm bunlara göz yuman ve halkının kazıklanmasına göz yuman, göz yummak ne kelime vesile olan devlet, 'Bir dakika, sıkıntınızı anlıyoruz' diyerek sözde devreye giriyor. Giriyor da ne yapıyor! Sorunu çözme adımı mı atıyor?

Tabii ki hayır. Sizin bizim kesemizden fedakarlık yapıyor ve alacağı vergiden vazgeçiyor. Ama aracı şirketlerin, o meşhur müteahhitlerin aşırı kârına dokunmuyor.

Bizim elektriğimizi sübvanse ediyormuş görüntüsü altında, o müteahhitlerin zenginleşmesini, dağıtım şirketi sahibi olmasını sübvanse ediyor.

Onlar kâr edebilsinler, borçlarını ödeyebilsinler, bedavadan şirket sahibi olup, sonra o şirketleri yüksek fiyattan yabancılara satabilsinler diye sizin benim vergilerimizi kullanıyor. Siz de enayi gibi size kıyak yapılıyor zannediyorsunuz. Yahu bu ülkede bu müteahhitler dışında kime kıyak yapıldığını gördünüz?

NOT: Bildik müteahhitler dışında bir de Sabancı Grubu bu elektrik dağıtım işinde."