Fatih Altaylı: Eeee, ne oldu Tanju Özcan’a saldıran trol ordusu ve hümanist arkadaşlar, Ergün Turan’a gık diyemiyorsunuz değil mi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın, “Bir karar aldık, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz, daha fazla yabancı yerleşmemeli” sözlerini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Eeee, ne oldu Tanju Özcan’a saldıran trol ordusu ve hümanist arkadaşlar? Ergün Turan’a gık diyemiyorsunuz değil mi!” dedi.

Altaylı, “Nasıl da anında dönersiniz. AK Parti göçmenleri savununca hepiniz göçmencisiniz. AK Parti göçmenlere karşı olunca hepiniz göçmen karşıtı. Arsızlar sizi” diye yazdı.

Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ergün Turan daha ileriye taşımış bayrağı diyorum çünkü Bolu’da en azından başlarını sokacak bir yerleri vardı ama su yoktu. Burada başlarını sokacak yer de yok. Ev yoksa su zaten yok. Eeee, ne oldu Tanju Özcan’a saldıran troll ordusu ve hümanist arkadaşlar? Ergün Turan’a gık diyemiyorsunuz değil mi! Ah siz yok musunuz siz! Nasıl da anında dönersiniz. AK Parti göçmenleri savununca hepiniz göçmencisiniz. AK Parti göçmenlere karşı olunca hepiniz göçmen karşıtı. Arsızlar sizi.

Tabii AK Parti’nin dönüşü de az uz değil. Göçmenler gelip AK Parti’nin güçlü olduğu kent çeperlerine yerleşip, AK Parti seçmenini rahatsız etmeye başlayınca şimdi ’göçmen karşıtı’ oluverdiniz aniden. Haksızsınız demiyorum ama hep geç uyanıyorsunuz sorun orada. FETÖ’ye de, başka şeylere de hep geç uyandınız. İş işten geçtikten sonra. Yine öyle oluyor.

Ama Allah'tan etrafınızda fikirsiz bir yalaka taifesi var. Dön dediğiniz anda dönenler. Yakında parti olarak ’Bay Kemal göçmenleri savunuyor’ diyerek CHP’nin göçmen raporu ile meydanlara çıkarsınız eminim. Trolleriniz de aynı anda bağırmaya başlar. Başkanlık sisteminin erdemlerinden bir saniyede dönenler göçmenlik konusunda dönmekte hiç zorlanmazlar merak etmeyin.”

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