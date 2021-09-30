Fatih Belediye Başkanı: Bir karar aldık, ikamet izni olsa bile bir yabancı Fatih'te ev kiralayamaz, daha fazla yabancı yerleşmemeli

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da en çok göçmenin bulunduğu ikinci ilçe olduklarını belirterek, yılbaşında alınan kararla göçmenlere ev kiralamanın yasanlanmasıyla, birlikte, 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin ilçeden ayrıldığını açıkladı.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, belediye olarak izledikleri politikayı anlattı.



Başkan Ergün Turan, Fatih'te artan göçmen nüfusu üzerine geçtiğimiz ocak ayında bir karar alındığını ve bu karar çerçevesinde oturma izni olsa dahi göçmenlerin Fatih'te ev kiralayamadığını anlattı.



Göçmenlerin ev kiralamasını kısıtlayan kararın aynısı Esenyurt için de alınmıştı. Ergün Turan, bu kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih'ten ayrıldığını söyledi.

"İkamet izni olan bir yabancı Fatih'te ev kiralayamaz"

Turan, hatırı sayılır göçmen nüfusun olduğunu hatırlatınca da şöyle devam etti: "Bunun da altını çizeyim, bu da çok önemli. Şimdi bu sorudan normalde siyasetçiler kaçarlar. Ben kaçmıyorum. Evet doğrudur; Fatih göçmenlerden en çok etkilenen ikinci ilçeyiz biz. Biri Esenyurt biri de Fatih. Ben de bunun farkındayım. Şimdi biz klasik manada bazıları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz. Ama şöyle de demiyoruz; yani bir şey yokmuş da demiyoruz.



Bir sorun var. Bu sorun yönetilmediği zaman sorun olur. Biz yönetiyoruz. Bir karar aldık birinci ayın 17'sinden, 2021'den itibaren Fatih'te ve Esenyurt'ta; bu bizim Bakanlıktan ricamız oldu, İstanbul'da yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz.

"Daha fazla yabancı yerleşmemeli"

"7 Ocak 2021'den itibaren karar aldık. Fatih'te ve Esenyurt'ta. Bizim bir talebimiz oldu, işin açıkçası bu işe çok asıldık. Çünkü buraya artık daha fazla yabancı yerleşmemeli. Bu sefer sosyal dokuda tahribat yapıyor. Ve bu karar için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fatih'te son 2021 birinci ayda sekizinci ayın sonu itibariyle 7 bin yerleşik göçmen azalması var.



Yaklaşık 50 bin civarında göçmen vardı. Sadece Suriyeli değil, karma. İkamet izinleri olanlardan bahsediyoruz. Hem kayıt dışı olanlardan bahsediyoruz hem de... Mesela Fatih'in nüfusu 400 bin. Ama tabiri caizse şu anda, gündüz kapıları kapatsak içeride 3 milyon kişi var.



İkamet eden sayımızda azalma var. Bu bizim için önemli bir karardır. Dolayısıyla Fatih'te göçmen sorunu büyüyen bir sorun değil; bunun altını çiziyorum, artık küçülen bir sorun haline gelmiştir."