Fatih Altaylı: Dün Katar Emiri Galataport’u gezmiş, hayırlı uğurlu olsun, niyet İsrailliye idi, kısmet Katarlıya oldu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Galataport’u gezmesine dikkati çekti. Altaylı, Galataport’un yabancılara satılacağı iddiasını hatırlattığı yazısında, “Belli ki, iş bitmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Niyet İsrailliye idi, kısmet Katarlıya oldu” diye yazdı.

Galataport’un açılacağı günlerde, “Yurt dışından talip var. İktidar da satılmasını istiyor” dedikodusu çıktığını söyleyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Talibin Katar olduğu hemen anlaşıldı. Satış kesindi ama fiyat belirsizdi. Kapının 6 milyar dolardan açıldığı söyleniyordu. Doğuş-Bilgili ortaklığı 3 milyar dolara yakın para ve 8 sene harcamıştı. 8 yıllık finansman yükü de cabası. Dün Katar Emiri, Galataport’u gezmiş. Belli ki, iş bitmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Niyet İsrailliye idi, kısmet Katarlıya oldu. Zannedersin liman değil Türkiye’nin dış politikasının göstergesi.”

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