Fatih Altaylı: Doğru olan 6’lı masayı anca iki parçaya ayırmaktır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 6'lı muhalefet masasının dinamiğini değerlendirdiği yazısında, "Bugün 6’lı masa büyük oranda Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin özverisi ve egosuzluğu üzerinde dengede duruyor ama bu denge uzun süre aynı şekilde yürümeyebilir. Burada artık doğru olan 6’lı masayı anca iki parçaya ayırmaktır" dedi.

Altaylı, "Masanın tabiatı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta CHP ve İyi Parti ve belki Demokrat Parti’nin yer alacağı bir ittifak, onun yanında ise Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi’nin yer alacağı, mümkünse HÜDA-Par’ın da eklemlenebileceği bir üçüncü ittifak, seçmenin elini de rahatlatacak bir seçenek olacaktır.

Yeni Seçim Kanunu sayesinde bu üçüncü ittifakın da baraj derdi olmayacak hatta belki yüzde 10’un bile üzerine çıkabilecek bir oy oranı yakalayacaktır.

HDP’den ayrılan Ayhan Bilgen’in Türkiye’nin Sesi Partisi ise muhtemelen AK Parti-MHP ve BBP ittifakına dahil olacaktır.

Davutoğlu ve Babacan’la araya az da olsa mesafe koymak CHP’ye, CHP ile araya mesafe koymak ise DEVA-Gelecek-Yeniden Refah ve hatta Saadet seçmenlerine iyi gelecektir.

Böyle bir ittifak eşyanın değilse bile seçmenin tabiatına daha uygun bir seçmen pusulası anlamına gelir. Tek başına yola devam etmek HDP için de en iyi seçenektir."