Fatih Altaylı: Diyanet İşleri ve başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat öder ve hapse girerim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer verilmemesine tepki gösterdi.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin ilanının yıldönümü İçin hazırlanan hutbede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını geçirmeyen Diyanet İşleri ve Başkanlık koltuğunu kirleten zat hakkındaki düşündüklerimi yazarsam çok büyük tazminat öder ve hapse girerim. Ama siz içimden geçenleri anlarsınız" ifadesini kullandı.

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