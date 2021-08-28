Fatih Altaylı: Diyanet'e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu ama merak etmeyin bu Diyanet o gün olsa, bununla ilgili fetva vermezdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hırsızlık, çocuk tacizi, yolsuzluk gibi konularda haram ve yasak mevzularına girmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deniz mahsullerinin yenilmesine karşı gündeme gelen fetvasına ilişkin olarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyorum. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, Osmanlı padişahları haram mı yiyordu! Osmanlı Sarayı’nda hangi yemekler nasıl yapılıyordu bilmiyoruz. Elimizde yazılı bir kayıt, bugüne gelmiş bir tarif yok. Ama Osmanlı Sarayı’nda nelerin tüketildiğini biliyoruz. Çünkü Saray’ın alışveriş kayıtları elimizde. Hem de Fatih’ten bu yana.

Ve bu kayıtlara göre Osmanlı Sarayı’nda bol miktarda bizim Diyanet’e göre haram olan kabuklu deniz ürünleri, ıstakoz, karides gibi şeyler alındığını ve bunların padişahlar tarafından yenildiğini biliyoruz.

Hele hele Fatih Sultan Mehmet zamanında bu deniz ürünleri tüketiminin çok yüksek olduğunu, Saray’a sürekli olarak bunların girdiğini ve Fatih Sultan’ın bu beslenme modeli nedeniyle çok genç yaşlarda Gut hastalığına yakalandığını ve ata binerken, çizme giyerken çok ıstırap çektiğini biliyoruz.

Bu bilgiler ışığında bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu." ifadelerini kullandı.

Altaylı, yazısında Diyanet İşleri'ne "Sayın Diyanet, ihaleye fesat karıştırmak, yolsuzluk yapmak, rüşvet almak, kamu malını babamızın malı gibi kullanmak, eş dost kayırmak, liyakatsiz atamalar yapmak, çoluk çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunmak, kamuya ait para ile zengin bir hayat sürmek, badeleme adı altında cinsel ilişki kurmak haram mıdır değil midir?” sorularını da yöneltti.

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