Fatih Altaylı: “Dış güçlerin oyunu” lafı hiç ama hiç geçerli değil; para kendinden başka güç tanımaz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dolar/TL kurunun 4.92'yi görmesi sonrası başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar kanadından yapılan "dolarınızı bozdurun" çağrısını değerlendirdi.

"Türkiye yeniden 2007 öncesi kodlarına dönerse her şey normale döner" diyen Altaylı, "Para kendinden başka güç tanımaz" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2018) yazısında sözlerine "Dış güçlerin oyunu' lafı ise hiç ama hiç geçerli bir laf değil. Para, kendi gücünden başka hiçbir güç tanımaz. Ne içeride, ne dışarıda" diye devam etti.

TIKLAYIN - Uğur Gürses, dolar/TL kurundaki artışı yorumladı: Sorun artık sadece faiz artırımıyla çözülmez

Altaylı, bu kez doların artmasında Türkiye'nin ekonomik durumu kadar söylem yanlışlığının da etkili olduğunu belirtti. Artışın yüzde 50'nin ekonominin gerçeklesine, yüzde 50'sinin ise ekonominin gerçeklerine hiç de uygun olmayan siyasal açıklamalara dayandığını ifade eden Altaylı, 'Söylemden geri adım atılınca, sözlerden kaynaklanan artış durdu ve hatta geri döndü. Söylem yeniden 'ekonomik gerçeklerle çelişir' hale gelmezse doların bir süre daha buralarda kalacağından kuşkum yok" dedi.