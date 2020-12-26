Fatih Altaylı'dan Dilek Güngör'e yanıt: Formula 1 nedir bilmeyen birinden ders alacağım aklıma gelmezdi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’e köşesinden yanıt verdi. Altaylı, “Hayatında Formula 1 otomobili görmemiş, Formula 1 nedir bilmeyen birinden ders alacağım aklıma gelmezdi” diye yazdı.

Fatih Altaylı, Formula 1'in düzenlendiği İstanbul Park pistine ilişkin, "Yarış kesinleştiği zaman FIA'dan Türkiye'ye geldiler. Pistin asfaltının eski olmakla beraber bir yarış idare edebileceğini söylediler" demiş, eleştirilerde bulunmuştu. Dilek Güngör, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan Helmut Marko'nun, "İstanbul Park’ın asfaltını yenileyenlere madalya takılsın" açıklamasını, "Bu haber, Formula 1 öncesi ‘asfalt krizi’ çıkarmaya çalışan Fatih Altaylı’ya gelsin" diyerek paylaşmıştı.

HaberTürk yazarı Altaylı, Sabah yazarı Güngör'e bugünkü yazısında yanıt verdi. Altaylı, “Bazı yazarlar var. Talimatla karalama yazısı yazarlar. Bunlardan biri dün ya da önceki gün benim için şöyle bir şey yazmış. “Formula 1 öncesi asfalt krizi çıkarmak isteyen Fatih Altaylı’ya gelsin. Yarışın 16 yıldır en büyük destekçilerinden, İstanbul Park’ta 4 pilot yarıştıran Red Bull’un danışmanı Helmut Marko, İstanbul Park’ın asfaltını yenileyenlere madalya takılsın" ifadelerini kullandı.

"Hayatında Formula 1 otomobili görmemiş. Formula 1 nedir bilmeyen birinden ders alacağım aklıma gelmezdi" diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

"Yalakalık böyle bir şey işte. İnsana bunları da yazdırıyor demek ki! Bu satırları yazan kişi bilsin ki, krizi çıkaran ben değilim. Hamilton’a “Bu asfalt b.k gibi hem de büyük B ile” ben dedirtmedim. Kendi özgür iradesi ile dedi, ki bu özgür irade tamlaması o satırların yazarına çok yabancı bir şeydir muhtemelen. Üstelik, sadece Hamilton değil tüm pilotlar aynı fikirdeydi. Helmut Marko’nun öğrencileri de. F1 yönetimi ise kaygan zeminin seyir zevkini arttırmasından mutlu idi. Olayın sportif yönüne bakan FiA ise yarışçıların hayatı tehlikeye girebileceği için tedirgindi. Ama asıl şikayet pilotlardan geldi. Antrenman sürüşleri sonrası akşam yapılan “Pilotlar Toplantısına” o satırları yazan cahil değil ben katıldım. Kendisine de biraz bilgi vereyim, Formula 1 yazacaksa bundan böyle faydası olur.

Red Bull 4 pilot yarıştırmıyor. Formula 1’de iki takımı destekliyor. Bunlardan biri Red Bull Honda, diğeri Alpha Tauri Honda. Bu takımlarda 4’ten fazla pilot var. Kendisinin muhtemelen adını ilk kez duyduğu Helmut Marko ise danışman değil, Red Bull’un “Pilot Geliştirme Programı”nın başındaki adam. Son yılların en parlak pilotları Vettel, Verstappen, Ricciardo gibi isimleri yetiştiren kişi. Kendisi de eski bir yarışçıdır. 1970’lerin başında Emerson Fittipaldi’nin kullandığı Lotus’un tekerleğinin fırlattığı bir taşın kasını delip gözüne gelmesi sonucu tek gözünü kaybedip, pistlere veda etmiştir. “Emerson Fitipaldi de kim ola” dersen onu da bir daha ki derste anlatırım."

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