Fatih Altaylı: Devletin bakanı 'Suriyeliler gitsin' diyenlere, Suriyelileri sömüren iş adamlarının karşı çıkması gerektiğini anlatıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bunlar giderse kimi çalıştıracaksınız" sözlerine işaret ederek, "Bu, benim yıllardır anlatmaya çalıştığım “kölelik düzeninin” de itirafı değil mi! Peki devlet, görevi gereği kayıt dışı çalışma, emek sömürüsü, vergisiz kazanç gibi yasa dışı işlerle mücadele etmez mi!" diye yazdı.

Süleyman Soylu'nun söz konusu ifadelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın "bizi ilgilendirmez" diyemeyeceğini belirten Altaylı, "Ya da Maliye Bakanı, “Suriyeliler vergisiz kazanç elde edebilir. Ne de olsa çok ucuza çalışıyorlar” deme hakkına sahip mi! Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Ya da gerçekten ortalıkta bir devlet kaldı mı!" ifadelerini kullandı.

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