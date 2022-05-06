T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: Devletin bakanı 'Suriyeliler gitsin' diyenlere, Suriyelileri sömüren iş adamlarının karşı çıkması gerektiğini anlatıyor

"Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Ya da gerçekten ortalıkta bir devlet kaldı mı!"

06 Mayıs 2022 11:03

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bunlar giderse kimi çalıştıracaksınız" sözlerine işaret ederek, "Bu, benim yıllardır anlatmaya çalıştığım “kölelik düzeninin” de itirafı değil mi! Peki devlet, görevi gereği kayıt dışı çalışma, emek sömürüsü, vergisiz kazanç gibi yasa dışı işlerle mücadele etmez mi!" diye yazdı.

Süleyman Soylu'nun söz konusu ifadelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın "bizi ilgilendirmez" diyemeyeceğini belirten Altaylı, "Ya da Maliye Bakanı, “Suriyeliler vergisiz kazanç elde edebilir. Ne de olsa çok ucuza çalışıyorlar” deme hakkına sahip mi! Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Ya da gerçekten ortalıkta bir devlet kaldı mı!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

Süleyman SoyluFatih Altaylıhabertürksuriyelikölelik düzeni
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24