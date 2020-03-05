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Medya

Fatih Altaylı: Deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz?

05 Mart 2020 08:33

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bir süredir halktan bilgi saklanmasını 'kafasına taktığını' belirterek, "Deprem ülkesi Türkiye'de deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Celal Şengör'ü de aradım, o da teyit etti" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Celal Şengör'ün kendisine, her zaman halka açık olan deprem verilerinin bakım çalışması yapıldığı belirtilerek kapatıldığını ve 1 aydan bu yana AFAD'ın dalga biçimi verisine de ulaşılamadığını söyledi.

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