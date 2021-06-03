Fatih Altaylı'dan "Marmara'daki deniz salyası sorunu araştırılsın" önergesini reddeden AKP ve MHP'ye: Vatanını, milletini seven biri nasıl böyle yapar!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin olarak, CHP'nin araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine, "Ret şu demek, 'Bize ne Marmara’dan, ne oluyorsa oluyor.' Bir parti ister iktidar olsun, ister muhalefet böyle bir sorunu görmezden gelip, bunun araştırılmasını nasıl reddedebilir! Hangi mantıkla. Vatanını, milletini seven biri nasıl böyle yapar" diyerek tepki gösterdi.

Altaylı, "Vatanın tek bir çakıl taşı için sözde kıyamet koparanlar, vatanın koskoca bir denizi, üstelik de tamamı kendine ait olan bir denizi feryat ederken buna nasıl gözünü kulağını kapar anlamak mümkün değil. Bu araştırma sonunda nasıl bir sonuç çıkmasından duyulan bir korkudur ki bu, 'Hayır araştırılmasın' diyebilir. Bunun üç günlük bir iş olmadığı, yılların getirdiği bir sorun olduğu ortadayken neden korkulur bunu araştırmaktan? Çözüm bulmaktan neden imtina edilir? Yarın öbür gün Marmara öldüğünde, çevresini suyun dibinden gelen metan kokuları sardığında 'Baba, dede bunu niye araştırıp; önlem almadınız' dediklerinde çocuklarınıza, torunlarınıza ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. 'Bize öyle emir verilmişti' diyerek torunlarınızın vicdanında aklanacağınızı mı zannediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - CHP'nin "Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorunu araştırılsın" önergesi AKP ve MHP'li vekiller tarafından reddedildi