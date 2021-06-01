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CHP'nin "Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorunu araştırılsın" önergesi AKP ve MHP'li vekiller tarafından reddedildi

01 Haziran 2021 20:00

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, partisinin Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorunun araştırılması için verdikleri önergenin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.

CHP, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununu Meclis gündemine taşıdı. Ciddi bir çevre felaketi olduğu belirtilen soruna ilişkin verilen araştırma önergesi reddedildi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Şeker "Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı.

Müsilaj nedir?

Hidrobiyolog Levent Artüz, müsilajı şu sözlerle anlatıyor:

"Bir tarifle anlatmak gerekirse; oklava şeklinde bir tavuk yumurtası düşünün, bilimsel ismi Proboscia alata olan plankton, kısa sürede anormal artış gösteriyor. Daha sonra patlıyor. Patlama derken bomba patlaması değil, çiçeklenme, tomurcuk patlaması. Ölüp kırılıyor. Kırılınca hücre içi sıvısı ortama yayılıyor. Tıpkı yumurtanın beyazını su dolu bir bardağa dökmek gibi… Müsilaj kökenlendiği canlıya bağlı olarak genelde üst su kütlelerinde oluşur. Denizin çalkalanmasıyla içinde hava kabarcıklarını hapsederse suyun yüzeyine çıkar. Askıda katı madde dediğimiz denizin içindeki partikülleri hapsederse ağırlaşıp çöker. Yani, içine katı maddeyi hapsederse batıyor, yoğunluğu azalırsa yüzüyor. İncelemelerimizden gördüğümüz kadarıyla, müsilaj esas olarak ara yüzey dediğimiz alanda birikmiş vaziyette. Dalgıçlar 5-10 metrelik derinliklerde gözlemleyebiliyor. Ama, büyük miktarlarda çökmüş müsilaj alt su kütlesinde, yani 50-100 metre derinliklerde de görülüyor."

 

 

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