CHP'nin "Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorunu araştırılsın" önergesi AKP ve MHP'li vekiller tarafından reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, partisinin Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası (müsilaj) sorunun araştırılması için verdikleri önergenin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.
CHP, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununu Meclis gündemine taşıdı. Ciddi bir çevre felaketi olduğu belirtilen soruna ilişkin verilen araştırma önergesi reddedildi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Şeker "Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı.